Wall Street registra fuertes avances tras aplazamiento de ataques a plantas eléctricas de Irán

Los tres principales índices de Wall Street subieron en la primera jornada de la semana. Las referencias del mercado avanzaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó aplazar los ataques a plantas eléctricas de Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, avanzó 1.38% hasta 46,208.47 unidades, mientras que el selectivo S&P 500, de las empresas más valiosas, subió 1.15% a 6,581.00. El Nasdaq ganó 1.38% a 21,946.76.

Trump había dado 48 horas para liberar el estrecho de Ormuz o de lo contrario comenzaría a tacar plantas de electricidad de Irán. En su red Truth Social, escribió que los ataques se habían suspendido después de unas conversaciones "muy productivas".

La mezcla del petróleo estadounidense WTI cedía cerca de 9%, aliviando las preocupaciones por la inflación. El movimiento se presentó a pesar de que el líder el Parlamento iraní dijo en X que no se habían celebrado conversaciones con Estados Unidos.

Los 11 sectores del S&P 500 cerraron la jornada con ganancias, liderados por el de consumo discrecional (+2.40%) y materiales (+1.50%). El índice de volatilidad CBOE, el indicador del miedo en Wall Street, cayó desde un máximo de dos semanas.

Al interior del índice Dow Jones, la mayoría de los valores gastaron ganancias. Los avances los lideraron 3M (+3.80%), Sherwin Williams (+3.43%) y Home Depot (+3.17%). Las pérdidas las encabezaron UnitedHealth (-2.20%) y Walt Disney (-1.57%).