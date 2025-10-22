El precio del oro bajó a mínimo de casi dos semanas

Los precios del oro cayeron el miércoles a un mínimo de casi dos semanas, luego de sufrir su mayor desplome diario en cinco años en la sesión previa, ya que los inversionistas tomaron ganancias antes de los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán esta semana.

El oro al contado bajó 2%, a 4,038.89 dólares la onza, después de haber llegado a subir hasta los 4,161.17 dólares durante la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedieron 1.3% a 4,055.40 dólares la onza.

Los precios del oro han registrado múltiples máximos históricos y han ganado un 54% este año, impulsados por las tensiones geopolíticas, la incertidumbre económica, las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos y las fuertes entradas en ETF.

Los precios cayeron 5.3% el martes, tras alcanzar un máximo histórico de 4,381.21 dólares en la sesión anterior. Desde el punto de vista técnico, el oro se apoya en el promedio móvil de 21 días, en 4,005 dólares.

El mercado espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos del viernes, retrasado debido al cierre del gobierno de Estados Unidos, muestre que la inflación subyacente se mantuvo en el 3.1% en septiembre.

Los inversionistas descontaron un recorte de tasas de 25 puntos base en la reunión de la Reserva Federal estadounidense de la próxima semana. El oro, un activo que no rinde intereses, tiende a beneficiarse en entornos de tasas de interés bajas.

Rusia dijo el miércoles que se prepara para una posible cumbre entre el presidente Vladimir Putin y su par estadounidense, Donald Trump. Los inversionistas esperan claridad sobre la posible reunión de la próxima semana entre Trump y el líder chino, Xi Jinping.