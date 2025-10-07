Peso mexicano retrocede ante el dólar por incertidumbre sobre el cierre de gobierno de EU

El peso mexicano se depreció contra el dólar en las operaciones de este martes. La divisa local cayó por un fortalecimiento global del billete verde, debido a la incertidumbre generada por el cierre parcial del gobierno federal estadounidense, que llegó a su séptimo día.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.3945 unidades por dólar. Contra un cierre oficial de 18.3474 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó una pérdida de 4.71 centavos, que son equivalentes a 0.27 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.4158 unidades y un nivel mínimo de 18.3323. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis pares, avanzaba 0.48% a 98.59 puntos.

El cierre de actividades de la administración pública estadounidense mantenía suspendida la publicación de información económica relevante, entre ella, el dato de la nómina no agrícola, un indicador de gran relevancia para las decisiones de la Reserva Federal (Fed).

Los operadores esperan mañana la divulgación de las minutas de la más reciente reunión del banco central, en la que recortó la tasa en 25 puntos base. Hoy el gobernador Stephen Miran afirmó que la calma del mercado de bonos respalda una baja agresiva de la tasa.

En el aspecto local, los operadores esperan el jueves datos de inflación y las actas de la más reciente reunión del Banxico. La información será más importante en un momento en que las referencias en Estados Unidos son escasas debido al shudown del gobierno federal.

"El movimiento refleja una sesión de cautela y toma de cobertura, en un entorno internacional marcado por tensiones comerciales y expectativa por los próximos datos de inflación y las actas de política monetaria del Banco de México", dijo Felipe Mendoza, analista de ATFX.