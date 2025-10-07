Peso mexicano se deprecia ante fortalecimiento del dólar

El peso mexicano se deprecia levemente ante al dólar la mañana de este martes. La divisa local cede terreno por un fortalecimiento del billete verde, en un mercado que sigue evaluando los riesgos por la prolongación del cierre del gobierno federal estadounidense.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.3776 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.3474 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa una pérdida de 3.02 centavos, que son equivalentes a 0.17 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.4158 unidades y un nivel mínimo de 18.3323. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, sube 0.42% a 98.53 puntos.

El cierre parcial de actividades del gobierno estadounidense tiene suspendida la divulgación de información económica importante, como la nómina no agrícola, en la agenda del viernes, ademas de otros datos para anticipar las decisiones de la Reserva Federal.

"Hoy, el peso mexicano es afectado por el fortalecimiento del dólar, a medida que persiste una incertidumbre sobre el cierre del gobierno estadounidense, después de que el lunes se rechazó una propuesta de gasto por quinta ocasión en el Senado", destacó Monex.

"Se espera que el tipo de cambio mantenga hoy un rango acotado entre 18.28 y 18.42 con un sesgo ligeramente apreciativo, mientras no surjan señales restrictivas de los comentarios desde la Reserva Federal", dijo Felipe Mendoza, analistas para el broker AFTX LATAM.