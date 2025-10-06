Peso mexicano se aprecia contra el dólar en la primera jornada de la semana

El peso mexicano se apreció contra el dólar en las operaciones del viernes. La divisa local avanzó luego de marcar más temprano un máximo cercano a 18.50 unidades, mientras en el mercado seguían las dudas por el cierre del gobierno federal de Estados Unidos.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.3474 unidades por dólar. Contra un registro de 18.3935 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda un avance de 4.61 centavos o de 0.25 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.4900 unidades y un nivel mínimo de 18.3342. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, subía 0.39% a 98.10 unidades.

Continúa el shutdown

El cierre del gobierno federal estadounidense, sin acuerdo presupuestario, se extiende desde el primer minuto del miércoles. El presidente Donald Trump anunció ayer los primeros despidos por el shutdown y acusó a los legisladores demócratas de complicar un acuerdo.

"El peso mexicano comienza la semana ganando terreno, cabe mencionar que en el arranque de la jornada, se presionó, buscando la resistencia de 18.50 y tocando un máximo de 18.49, correlacionado con el dólar", dijo Juan Carlos Cruz, CEO de México Financiero.

Los operadores esperan conocer esta semana información económica relevante, entre la que destacan las minutas de la reunión de la Reserva Federal. Por otra parte, siguen pendientes datos laborales clave que se publicarían la semana pasada y fueron aplazados.

Cae confianza del consumidor

En el aspecto local, el índice de confianza del consumidor retrocedió levemente en septiembre, revelando una moderada pérdida de optimismo ante la percepción de un entorno económico más desafiante y sugiriendo una posible desaceleración en el consumo privado.

"Los próximos días, el peso podría mantenerse en un rango entre 18.25 y 18.45. No obstante, una postura más cauta del consumidor y los próximos datos inflacionarios podrían introducir episodios de volatilidad.", destacó Felipe Mendoza, analista de ATFX Latam.