Peso mexicano avanza contra el dólar, pero acumula pérdida semanal

El peso mexicano se apreció levemente contra el dólar en la última sesión a de la semana. La divisa local avanzó ante un debilitamiento generalizado del billete verde, debido a apuestas sobre dos recortes más a la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) este año.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.3935 unidades por dólar. Contra un registro de 18.4252 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una mejora de 3.17 centavos, equivalentes a 0.17 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.4377 unidades y un nivel mínimo de 18.3674. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, caía 0.18% a 97.72 puntos.

El cierre del gobierno federal en Estados Unidos por la falta de un acuerdo sobre presupuesto entre republicanos y demócratas aplazó la publicación de las cifras mensuales de nóminas no agrícola. Sin embargo, los operadores siguieron apostando por recortes a la tasa.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, de CME Group, las operaciones con futuros sobre tasas descuentan un ajuste de 25 puntos base en octubre, con 94.6% de probabilidad, y otro más de la misma magnitud en diciembre, con la probabilidad de 85.1 por ciento.

"El peso sigue respaldado por el atractivo carry trade y por un entorno global donde el dólar cede presión, pero los operadores seguirán atentos a datos de empleo estadounidense, que podrían seguir retrasados por el shutdown", dijo Felipe Mendoza, analista de ATFX.

En cuanto al acumulado semanal, la divisa mexicana registró una moderada caída. Frente al registro de 18.3602 unidades por dólar del viernes pasado, este movimiento significó para la moneda una pérdida de 3.33 centavos, que son equivalentes a 0.18 por ciento.