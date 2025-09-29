Peso mexicano avanza ante un dólar debilitado; espera datos de empleo en Estados Unidos

El peso mexicano se aprecia contra el dólar la mañana de este lunes. La divisa local gana terreno ante un retroceso del billete verde, en un mercado que espera una serie de datos de la economía estadounidense en la semana, en busca de pistas sobre el futuro de las tasas.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.3098 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 18.3602 unidades del viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una mejora de 5.04 centavos, equivalentes a 0.28 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.3666 unidades y un nivel mínimo de 18.2951. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis pares de referencia, retrocede 0.23% a 97.92 unidades.

Los inversionistas esperan conocer esta semana varias cifras sobre el empleo estadounidense que podrían arrojar pistas sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Las cifras de la semana pasada mantuvieron la apuesta de recortes a la tasa.

"Hoy, peso es favorecido por la debilidad del billete estadounidense, mientras los inversionistas continúan evaluando los datos de inflación PCE del viernes, a la espera de conocer los reportes clave de empleo en la semana", dijo en una nota de análisis Monex Grupo Financiero.

Entre las cifras económicas que se darán a conocer en la semana destaca el viernes el reporte de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de septiembre. Antes se conocerán las ofertas de empleo (JOLTS), la nómina privada ADP, y otros datos de servicios y manufacturas.

El descenso del dólar en el mercado también se da mientras se evalúa la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos tenga que cerrar, escenario que se concretaría si el Congreso no consigue aprobar una ley de financiación antes de que finalice el año fiscal el martes.