Peso mexicano pierde terreno; dólar se fortalece tras cifras económicas sólidas en EU

El peso mexicano se deprecia contra el dólar por segunda jornada consecutiva este jueves. La divisa local cede terreno ante un fortalecimiento del billete verde tras la divulgación de cifras laborales y del crecimiento de la economía mejores a lo previsto en Estados Unidos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.4562 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.4276 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una pérdida de 2.86 centavos, equivalentes a 0.16 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.4939 unidades y un nivel mínimo de 18.4019. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, sube 0.44% a 98.30 unidades.

Cifras económicas en EU

Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo se situaron en 218,000, la semana pasada, según informó el Departamento de Trabajo este jueves, debajo de las 235,000 esperadas por los analistas. La cifra también resultó inferior a las solicitudes de la semana previa.

En los indicadores, el tercer estimado para el crecimiento del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre fue de 3.8% anual, mayor que una expectativa de 3.3%. También se dio a conocer que las órdenes de bienes durables en agosto aumentaron 2.9 por ciento.

El índice que mide al dólar alcanzó un máximo de tres semanas tras la publicación de estos datos. Los inversionistas buscan anticipar el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos, después de que las cifras más recientes habían mostrado debilidad en el empleo.

Para este objetivo, serán claves las cifras del índice de precios del gasto en consumo personal PCE de mañana. Mientras tanto, los futuros encuentran 83.4% probable que la Fed recorte la tasa en 25 puntos base el próximo mes. Ayer la probabilidad era de 92 por ciento.

Esperan recorte del Banxico

Además de el fortalecimiento del dólar tras las cifras positivas, el peso pierde terreno mientras los operadores aguardan el anuncio de política monetaria del Banxico, más tarde este día. Se anticipa un recorte de 25 puntos básicos a la tasa que la llevaría a 7.5 por ciento.

"El peso cede terreno frente al dólar, mientras los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de Banxico, donde se anticipa un recorte de 25 pb a la tasa de interés de referencia, así como mayor claridad sobre las próximas decisiones", destacó la firma Monex.