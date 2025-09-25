Peso mexicano cae a 18.50 ante dólar fuerte y tras recorte de tasa del Banxico

El peso mexicano se depreció contra el dólar en las operaciones del jueves. Afectada por el fortalecimiento del billete verde, tras la publicación de indicadores sólidos en Estados Unidos, y un recorte de 25 puntos base a la tasa local, la divisa local registró una moderada pérdida.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.5052 unidades por dólar. Frente a un registro de 18.4276 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó una pérdida de 7.76 centavos, que son equivalentes a 0.42 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.5641 unidades y un nivel mínimo de 18.4019. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, ganaba 0.59% hasta 98.45 unidades.

Dólar fortalecido

Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo se situaron en 218,000, la semana pasada, según informó el Departamento de Trabajo este jueves, debajo de las 235,000 esperadas por los analistas. La cifra también resultó por debajo de las solicitudes de una semana antes.

Por otra parte, el tercer estimado para el crecimiento del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre fue de 3.8% anual, mayor que la expectativa de 3.3%. También se dio a conocer hoy que las órdenes de bienes durables en agosto registraron un aumento de 2.9 por ciento.

"El dólar cotizó con tono firme, ya que los inversores analizaron una densa agenda de datos estadounidenses y se mantuvieron anclados a una narrativa de flexibilización paulatina de la Fed", explico Felipe Barragán, estratega de investigación de mercados para Pepperstone.

Según la herramienta FedWatch, que sigue las operaciones de futuros de tasa de la Reserva Federal, los operadores descuentan que el banco central recortará el precio del dinero en 25 puntos base en octubre, con 87.7% de probabilidad. Ayer el dato rondaba 92 por ciento.

Banxico recorta la tasa

El Banco de México recortó este jueves su tasa de interés de referencia en 25 puntos base a 7.5%, en línea con lo esperado por los analistas. La autoridad monetaria considero que era oportuno seguir bajando la tasa en consideración del panorama para la inflación.

El dato del índice de precios al consumidor de agosto publicado a principios de mes vio un aumento de 3.57%, mientras que la inflación de la primera quincena de septiembre, que se divulgó ayer, mostró un repunte a 3.74%, ambos por debajo del objetivo de Banxico.

El Banco de México ha disminuido la tasa referencial en 375 puntos base desde principios de 2024 como parte de un ciclo de reajustes, después de haberla impulsado a su máximo nivel histórico de 11.25%, en medio de una economía que muestra un menor dinamismo.

Pese a este recorte, la cotización se mantuvo debajo de la zona de 18.50. "El carry trade cobra relevancia: aunque el recorte implica menor remuneración de los rendimientos, pueden seguir atrayendo flujos a instrumentos locales", dijo Eduardo Ramos, analista de VT Markets.