Peso mexicano avanza contra el dólar en inicio de jornada errático; cotiza en 18.56

El peso mexicano se aprecia ante al dólar la mañana de este lunes. La divisa local avanza, tras un comienzo de jornada en terreno negativo, por la corrección del billete verde, que había caído la semana pasada debido a las apuestas de recorte de tasas en Estados Unidos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.5600 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.5935 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de de 3.35 centavos o de 0.18 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.6572 unidades y un nivel mínimo de 18.5850. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, subía 0.20% a 97.92 unidades.

El dólar repunta ligeramente en el mercado tras la fuerte caída que registró la semana pasada en respuesta a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que dejaron la puerta abierta a un primer recorte de tasa en la reunión de septiembre.

"El mercado sigue evaluando el discurso de Jerome Powell, quien envió la señal de que podría ser apropiado empezar con los recortes a la tasa de interés. Sin embargo, su postura no fue del todo acomodaticia (ante los riesgos por inflación)", destacó en un reporte Banco Base.

Pese al avance del dólar, los factores técnicos se imponen y regresan al peso a terreno positivo: "Esperamos que la recuperación prevalezca, la perforación de 18.55 pesos establece una señal favorable. El próximo nivel clave que podría enfrentar está en 18.50", explicó Banorte.

Los operadores esperan cifras relevantes. Destaca el viernes el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el PCE, mientras que en el aspecto local la semana estará marcada por la divulgación del informe trimestral de Banxico, que también se publica este viernes.