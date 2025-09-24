Peso mexicano cae por cautela de Powell y apuestas de otro recorte a la tasa del Banxico

El peso mexicano se depreció contra el dólar en las operaciones de mitad de semana. La divisa local retrocedió ante un fortalecimiento del billete verde y afectada por las apuestas de que el Banco de México seguirá recortando la tasa de interés de referencia.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.4276 unidades por dólar. Contra el cierre oficial de 18.3428 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó una pérdida de 8.48 centavos, equivalentes a 0.46 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 18.4567 unidades y un nivel mínimo de 18.3402. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas, ganaba 0.66% a 97.87 unidades.

"El peso mostró una alta correlación con el dólar. La resistencia inmediata se ubica en el nivel psicológico de 18.50; hay baja probabilidad de ruptura a falta de catalizadores", afirmó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO y fundador de la iniciativa México Financiero.

Dólar se fortalece

Los comentarios cautelosos emitidos ayer por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la necesidad de equilibrar su atención a la alta inflación y el debilitamiento del empleo fortaleció al dólar, aunque el mercado todavía espera más ajustes.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, de CME Group, los futuros descuentan que la Fed recortará de nuevo las tasas de interés en octubre con 92% de probabilidad. También prevén que haya por lo menos un recorte adicional en lo que queda de este año.

Los operadores esperan ahora la publicación, el viernes en Estados Unidos, del dato del índice del precios del gasto en consumo personal PCE, el indicador predilecto del banco central para seguir la inflación, en busca de señales sobre el futuro de la tasa de interés.

Apuestan por recorte del Banxico

En el aspecto local, el mercado recibió el reporte de inflación de la primera quincena del mes, que mostró que el índice general de precios al consumidor aceleró a 3.74%, aunque ese dato fue por debajo de lo previsto. El índice subyacente subió a 4.26 por ciento.

El Banxico moderó el mes pasado la magnitud de los ajustes de tasa, con una disminución de 25 puntos base. De acuerdo con la minuta, hacia adelante considera reducciones adicionales. Su próxima decisión está prevista para mañana y se anticipa otro recorte.