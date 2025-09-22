Peso mexicano se aprecia ante el dólar después de tres jornadas consecutivas con pérdidas

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la primera sesión de esta semana. La divisa local avanzó luego de tres jornadas consecutivas con pérdidas, apoyada por un debilitamiento del billete verde, a la espera de anuncio de tasas de interés del Banxico este jueves.

El tipo de cambio terminó en el nivel de 18.3526 unidades por dólar. Contra un registro de 18.3878 pesos del viernes, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), significó para el peso una mejora de 3.52 centavos, que son equivalentes a 0.20 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.4386 unidades y un nivel mínimo de 18.3409. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, cayó 0.33% a 97.32 puntos.

Comentarios de la Fed

Los operadores pusieron atención especial a los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal (Fed), quienes cuestionaron la necesidad de hacer un nuevo ajuste de tasa de interés, tras el movimiento de 25 puntos base de la semana pasada, a 4%-4.25 por ciento.

Los jefes jefe de la Fed de San Luis y Atlanta, Alberto Musalem y Raphael Bostic, dijeron que, si bien el recorte en la reunión de la semana pasada era adecuado como forma de gestionar el riesgo de aumento del desempleo, controlar la inflación sigue siendo su prioridad.

A pesar de estos comentarios, los operadores siguen apostando por un nuevo ajuste en la tasa referencia. La herramienta FedWatch, de CME Group, que sigue a los futuros de la tasa federal de fondeo, arroja una probabilidad de 89.8% de un nuevo ajuste el 29 de octubre.

Esperan recorte del Banxico

En el aspecto local, la semana estará marcada por el anuncio de tasas de interés del Banxico. Los operadores descuentan ampliamente un recorte de 25 puntos base en el precio del dinero, en medio de un débil desempeño de la economía y una inflación más controlada.

"Es posible que la zona del 18.50 que estuvo actuando como soporte para la paridad, actúe como resistencia", dijo Alexander Londoño, analista de la firma ActivTrades. "Pese al retroceso alcista en el precio, la tendencia bajista a corto y medio plazo se mantiene", agregó.

"Esperamos un recorte de 25 pb del Banxico esta semana. Adicionalmente la inflación de la primera quincena de septiembre y el IGAE de julio, podrían dar señales sobre los siguientes movimientos", dijo Juan Carlos Cruz Tapia, CEO y fundador de México Financiero.