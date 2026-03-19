Peso mexicano se deprecia frente al dólar en un mercado preocupado por efectos de la guerra

El peso mexicano retrocede frente al dólar en las operaciones de este jueves. La divisa local cae afectada por el nerviosismo en los mercados globales ante una nueva subida de los precios del petróleo y tras un dato de peticiones de ayuda por desempleo de Estados Unidos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.8474 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.8265 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de 2.09 centavos, equivalentes a 0.12 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.9600 unidades y un nivel mínimo de 17.7783. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, baja 0.59% a 99.71 puntos.

Los precios del crudo suben de nuevo, mientras continúa la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los futuros de la mezcla estadounidense de referencia WTI ganan 1.25% a 96.65, impulsados por el cierre del Estrecho de Ormuz y ataques a infraestructura energética.

En este contexto, el mercado sigue asimilando el discurso de ayer del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien pronosticó un repunte de la inflación, un solo recorte de tasa de interés este año y habló de efectos económicos inciertos por la guerra en Oriente Medio.

"El ímpetu alcista podría llevar al par a buscar la resistencia de 18 si las tensiones en Oriente Medio escalan o si el mercado interpreta la parálisis de la Fed como una señal de tasas altas por más tiempo de lo previsto", dijo Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group.

La Reserva Federal había mantenido la tasa sin cambios en su anuncio de ayer y, siguiendo el tono, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo mantuvieron estables las tasas, ambos reforzando el mismo discurso de cautela por la guerra emitido un día antes por Powell.

En las cifras, el número ⁠de estadounidenses que solicitaron ayudas estatales por desempleo la semana pasada se situó en 205,000, menor a lo previsto. La cifra de la semana previa se situó en 213,000, tras una revisión del dato que no conllevó variación sobre la estimación.