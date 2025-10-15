Peso mexicano se aprecia levemente contra el dólar ante apuestas de recortes a la tasa de la Fed

El peso mexicano se apreció frente al dólar en las operaciones de este miércoles. La divisa local avanzó por un debilitamiento del billete verde, ante la persistente apuesta en el mercado por más recortes a la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio terminó la sesión en el nivel de 18.4723 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.5064 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una mejora de 3.41 centavos o de 0.18 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango con un máximo de 18.5156 unidades y un nivel mínimo de 18.4351. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis pares de referencia, cedía 0.39% a 98.67 puntos.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejó la puerta abierta ayer a más ajustes a las tasas, al decir que el mercado laboral está en estancamiento con una escasa contratación y despidos, y que el banco central seguirá atento a los datos reunión tras reunión.

Por el contrario, en el aspecto local, destacaron declaraciones del subgobernador del Banxico Jonathan Heath, quien considera que la autoridad monetaria no debería precipitarse en bajar agresivamente su tasa hasta que la inflación retome una clara tendencia de baja.

"Los analistas destacan que el sesgo positivo del peso podría mantenerse en el corto plazo, con un rango técnico definido entre 18.40 como soporte y 18.60 como resistencia", dijo Antonio Di Giacomo, analista de mercados financieros en Latinoamérica del broker XS.com.

"Los operadores buscan señales que brinden ideas de la dirección que debería tomar el precio. El mayor volumen se observa en 18.46. El rango de 18.54 a 18.70 fungirá como una zona de resistencia en el corto plazo", dijo Juan Caros Cruz, CEO de México Financiero.