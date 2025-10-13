Peso mexicano avanza frente al dólar; Trump modera su retórica sobre China

El peso mexicano se aprecia contra el dólar en esta sesión de inicio de semana. La divisa local avanza tras dos pérdidas consecutivas, en respuesta a que el presidente estadounidense, Donald Trump, matizó la retórica de su nueva afrenta arancelaria contra China.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.4427 unidades por dólar. Contra el cierre oficial de 18.5424 unidades del viernes, con el registro del Banco de México (Banxico), eso significa para el peso un avance de 9.97 centavos, equivalentes a 0.54 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango con un máximo de 18.5435 unidades y un nivel mínimo de 18.4311. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al billete verde con seis monedas de referencia, avanza 0.33% hasta 99.31 puntos.

Luego de haber amenazado a China el viernes con un "aumento masivo" de aranceles, Trump aclaró el domingo en sus redes sociales que Washington no busca dañar a Pekín, y redujo las preocupaciones sobre otra escalada comercial entre las dos mayores economías.

Por otra parte, los operadores esperan que esta semana puedan publicarse datos económicos relevantes en Estados Unidos que están en duda por el cierre del gobierno federal de ese país. Destacan cifras de inflación y los reportes laborales aplazados por dos semanas.

Mientras tanto, las preocupaciones por el shutdown crecen, pues más de 750,000 empleados públicos han sido enviados a casa sin sueldo y los considerados esenciales siguen trabajando, pero también sin cobrar. El gobierno ha empezado a informar miles de despidos.