Peso mexicano inicia la semana con moderado avance contra el dólar tras comentarios de Trump

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la primera sesión de esta semana. Tras dos días pérdidas consecutivas, la divisa local recuperó terreno en un mercado relajado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, suavizó su retórica contra China.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.4691 unidades por dólar. Frente a un cierre de 18.5424 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó una ganancia de 7.33 centavos, equivalentes a 0.40 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.5435 unidades y un nivel mínimo de 18.4166. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, avanzó 0.31% a 99.29 unidades.

Luego de haber amenazado a China el viernes con un "aumento masivo" de aranceles, Trump aclaró el domingo en sus redes sociales que Washington no busca dañar a Pekín, y redujo las preocupaciones sobre otra escalada comercial entre las dos economías más grandes.

"El peso mostró un regreso tras haber vulnerado la resistencia en 18.50 por dólar, llegando a 18.64, a raíz de los comentarios de Trump. El presidente moderó su tono y el precio vuelve a operar debajo de 18.50", afirmó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

Por otra parte, los operadores esperan que esta semana puedan publicarse datos económicos relevantes en Estados Unidos que están en duda por el cierre del gobierno federal de ese país. Destacan las cifras de inflación y los reportes laborales aplazados por dos semanas.

"Hoy fue día feriado en Estados Unidos por Columbus Day, por lo que observamos una sesión lenta. El resto de la semana, podríamos regresar al rango de 18.30 a 18.50. Los operadores estarán atentos a las negociaciones del shutdown en Estados Unidos", añadió Cruz.