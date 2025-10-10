Peso mexicano se deprecia contra el dólar por amenazas de Trump a China

El peso mexicano cayó contra el dólar este viernes. La divisa local perdió terreno golpeada por una mayor aversión a los activos de riesgo en el mercado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con elevar los aranceles a China.

El tipo de cambio terminó esta jornada en el nivel de 18.5424 unidades por dólar. Frente al registro de 18.3855 pesos por dólar ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una caída de 15.69 centavos o de 0.85 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.6054 unidades y un nivel mínimo de 18.3640. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, perdía 0.45% hasta 98.95 unidades.

Donald Trump declaró que no había motivos para reunirse en dos semanas en Corea del Sur, con su homólogo chino, Xi Jinping, como estaba previsto. Añadió en una publicación en Truth Social que se estaba calculando un incremento masivo de aranceles a ese país.

Los comentarios de Trump son una respuesta del presidente a la decisión de China de imponer controles a la exportación de tierras raras críticas. “Dependiendo de lo que China diga sobre la ‘orden’ hostil que acaba de emitir tendré que contrarrestar su acción”, advirtió.

La sesión había sido tranquila, con los operadores estudiando los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal (Fed), en busca de referencias para un mercado sin datos oficiales por el cierre del gobierno federal de Estados Unidos, que se ha extendido por 10 días.

En el aspecto local, pesaba un débil reporte de la producción industrial. La actividad industrial descendió inesperadamente en agosto, hilando su tercer mes en caída, ante el deterioro de la minería y la construcción, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad.

En el acumulado semanal, la moneda mexicana registró una moderada pérdida. Con un cierre de 18.3935 unidades el viernes de la semana pasada, el registro de hoy significa que la moneda perdió en la semana 14.89 centavos, equivalentes a 0.81 por ciento.