Peso mexicano avanza por debilidad del dólar tras cierre parcial del gobierno de EU

El peso mexicano se aprecia contra el dólar la mañana del miércoles. La divisa local gana terreno ante un retroceso del billete verde después de que el gobierno estadounidense entró en un cierre parcial que amenaza con retrasar un esperado informe mensual de empleo.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.2959 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.3147 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), este movimiento significa para el peso una mejora de 1.88 centavos o de 0.10 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.3809 unidades y un nivel mínimo de 18.2400. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, caía 0.26% a 97.57 unidades.

El gobierno de Estados Unidos entró en cierre parcial de actividades a medianoche, cuando el plan de financiación para el año fiscal expiró y los legisladores republicanos y demócratas en Washington no alcanzaron un acuerdo provisional de último minuto que lo evitara.

Los Departamentos de Trabajo y Comercio estadounidenses habían afirmado que sus agencias de estadística suspenderían la publicación de datos en caso de un cierre parcial. Esto incluye la divulgación del reporte mensual de nómina no agrícola programada para el viernes.

"Hoy, el peso mexicano es favorecido por un debilitamiento del dólar al evaluar el anuncio del cierre del gobierno estadounidense que compromete la publicación de reportes económicos e implica la suspensión de bastantes puestos federales", dijo Monex Grupo Financiero.

El reporte de nóminas es clave en política monetaria debido al doble mandato de la Reserva Federal (Fed). Los operadores esperan que pudiera aportar claridad a las expectativas sobre recortes de tasa, tras las cifras de inflación del viernes que apoyaron la posibilidad.