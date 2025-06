Precio de crudo sube después de que Trump pide a Irán rendirse

Los precios internacionales del petróleo subieron más de 3% el martes, ante el temor de una escalada del conflicto entre Irán e Israel. Además, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, exigió la rendición incondicional de Irán y amenazó a su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Los futuros del crudo Brent subieron 3.19 dólares, o 4.35%, a 76.45 dólares el barril, con lo que apuntó su mayor nivel desde el 10 de febrero pasado, cuando se posicionó 75.87 dólares. El referencial estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 3.07 dólares, o 4.28%, a 74.84 dólares, su precio más alto desde el 23 de enero cuando cotizó en 75.44 dólares.

El precio de la mezcla mexicana de exportación subió 2.89 dólares o 4.31% a 69.90 dólares el barril, su cotización más alta desde el 28 de enero, cuando cerró en 70.69 dólares.

Los precios continuaron subiendo tras el cierre de la sesión y en las operaciones electrónicas, el WTI y el Brent ganaban 5 y 5.41%, aunque por la noche caían 0.26 y 0.21%, respectivamente.

Trump amenazó a Jamenei, calificándolo de “blanco fácil”, y advirtió al líder iraní que la paciencia estadounidense se está agotando. Exigió entonces la rendición incondicional de Irán en su plataforma de redes sociales Truth Social.

“Sabemos dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’”, dijo Trump. “Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo, al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses”.

Expertos de Banorte explicaron en un estudio que la sesión de aversión al riesgo en los mercados globales es por los temores de un escalamiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

“En este sentido, el presidente Trump se reunirá con su equipo de seguridad en Washington para discutir dicho conflicto. Asimismo, Trump publicó una demanda para el “rendimiento incondicional” de Irán y advirtió sobre un posible ataque contra el líder de este país”, añadieron.

Mayor aversión al riesgo

Gabriela Siller, directora en Análisis de Banco Base, apuntó en un informe que, aunque, la posible intervención de Estados Unidos podría terminar con el conflicto más rápido, esto también podría elevar la aversión al riesgo en los mercados financieros, llevando a la búsqueda de activos refugio, aunado a elevados precios del petróleo por temores a disrupciones en la oferta.

“Es importante señalar que en Estados Unidos no hay un apoyo unánime para involucrarse en la guerra a favor de Israel. La iniciativa del Senador de Virginia, Tim Kaine, para que las fuerzas armadas de Estados Unidos necesiten la aprobación del Congreso para actuar en el conflicto entre Israel e Irán, sigue tomando fuerza luego de que el congresista republicano Thomas Maisse la respaldara, publicando en X que esta no es la guerra de Estados Unidos, por lo que el Congreso debería de decidir este asunto”, se lee en su publicación.

Petroleras en Bolsa suben

Las empresas petroleras que cotizan en Bolsa volvieron a mantener ganancias ante los continuos ataques bélicos en Oriente Medio.

Los papeles de Petrobras, empresa brasileña de energía, subieron 2.95% a 35.95 reales brasileños, seguido por la firma de energía estadounidense, Chevron, con un alza de 1.93% a un precio de 148.85 dólares.

La tercera petrolera que más ganó en la sesión bursátil del martes fue la francesa TotalEnergies, la energética que produce petróleo y biocombustibles, con un alza de 1.82% a un precio de 55.51 euros.

BP, anteriormente British Petroleum, compañía global de energía, mejoró 1.66% a 389.05 euros por unidad.

Oro sube

El precio del oro subió el martes, ya que el conflicto entre Israel e Irán continuó, por lo que los participantes del mercado se refugiaron en el metal precioso.

El metal precioso al contado tuvo un ligero incremento de 0.2% a 3,390.59 dólares la onza.

Por su parte, los futuros del oro estadounidense cayeron 0.3% a 3,406.9 dólares.