Phoenix Education Partners sube 23% en su debut en el NYSE

Las acciones de Phoenix Education Partners subieron 19.22% en su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves, valorando al propietario de la Universidad de Phoenix en 1,350 millones de dólares, mientras resistía un cierre del gobierno estadounidense para aprovechar un mercado de OPI en auge.

Sus acciones se ubicaron en 38.15 dólares por unidad, en comparación con el precio de emisión de 32 dólares, más temprano en la sesión alcanzaron un máximo de 47.08 dólares.

Los patrocinadores de la empresa, Apollo Global y Vistria Group vendieron conjuntamente 4.25 millones de acciones en la Oferta Pública Inicial (OPI) el miércoles, dentro de su rango objetivo de entre 31 y 33 dólares por acción. La OPI valoró la compañía en 1,140 millones de dólares.

El predecesor de Phoenix Education, Apollo Education Group, se privatizó en 2017 en un acuerdo de 1,100 millones de dólares por parte de un consorcio que incluía a Vistria y Apollo.

Las OPI han tenido un regreso largamente esperado este otoño, pero aumentan las preocupaciones sobre los efectos del cierre de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) debido al personal reducido. La SEC declaró efectiva la declaración de registro de Phoenix el 30 de septiembre, en vísperas del cierre, allanando el camino para su salida a Bolsa.

Los patrocinadores de capital privado, con billones de dólares de cartera de pedidos, apuntan a liquidar sus tenencias a medida que la caída de las tasas de interés y el alza de los mercados alimentan sentimientos alcistas.

Fundada en 1976 por John Sperling, la Universidad de Phoenix se especializa en brindar educación superior a adultos trabajadores. La matrícula promedio de graduados fue de 78,900 en el año fiscal 2024, según informes de la empresa.