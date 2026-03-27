Petróleo sube más de 1%, pero se encamina a su primera caída semanal desde el inicio de la guerra

Los precios del ⁠petróleo subían este viernes, pero se encaminan hacia su primera caída semanal ⁠desde el 9 de febrero, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prolongó la tregua en los ataques contra las instalaciones energéticas iraníes, aunque los inversores ⁠siguen cautos respecto a las perspectivas de ⁠un alto el fuego a una guerra que ya dura un mes.

A las 09:54 GMT, los futuros del Brent ganaban 1.87 dólares, o un 1.73%, para colocarse en los 109.88 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 1.57 dólares, o un 1.66%, a 96.05 dólares.

El referencial Brent se ha disparado un 52% desde el 27 de febrero, el día antes de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, pero acumula un descenso del 2.1% en la semana. El WTI, que ha subido un 43% desde que comenzó la guerra, ha perdido un 2.3% en el mismo lapso de tiempo.

"Pese a las conversaciones sobre la desescalada, el petróleo se cotiza en función de la duración de la guerra, no sólo de los titulares. Cualquier daño directo a la infraestructura petrolera o un conflicto prolongado podría obligar a los mercados a revalorizarse rápidamente al alza", afirmó Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.

Aunque Trump amplió al 6 de abril el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz si no quiere enfrentarse a la destrucción de su infraestructura energética, ⁠Washington también ha enviado miles de soldados a Oriente ⁠Medio, y el mandatario está sopesando si ⁠utilizar fuerzas terrestres para tomar el control del centro petrolero estratégico iraní de la isla ⁠de Jarg.

Un funcionario iraní declaró a Reuters que la propuesta estadounidense de 15 puntos, transmitida a Teherán por Pakistán, es "unilateral e injusta".

El conflicto ha restado unos 11 millones de barriles por día al suministro mundial de crudo, y la Agencia Internacional de la Energía calificó la crisis como peor que las dos crisis petroleras de los años 70 juntas.

"Cada día que el tráfico por el estrecho sigue restringido, faltan más de 10 ⁠millones de barriles de petróleo (...) lo que ajusta aún más el mercado petrolero", afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS.