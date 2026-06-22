Petróleo cae tras reunión EU-Irán; prevén disminución de riesgos en el suministro

Los precios del crudo caían el lunes después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmara que se habían logrado avances en las negociaciones con Irán y que el estrecho de Ormuz permanecía abierto.

Altos cargos estadounidenses e iraníes concluyeron en Suiza su primera ronda de negociaciones, según informaron los mediadores. La cita comenzó el domingo en el marco de un memorando de entendimiento alcanzado la semana pasada para prorrogar, al menos durante otros 60 días, el frágil alto el fuego vigente desde abril.

En la mañana de este lunes, el Brent cedía 1.46 dólares, o un 1.8%, a 79.11 dólares el barril, tras subir a 82.3 dólares más temprano en la sesión debido a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reanudar la guerra contra Irán, así como al anuncio de Teherán de que había vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate en Estados Unidos ganaban 24 centavos, a 76.84 dólares, a la espera del vencimiento del contrato más tarde en la sesión. El contrato de agosto, más activo, restaba 57 centavos, o un 0.8%, a 75.28 dólares.

A las caídas de los precios se sumó la declaración del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien afirmó que su país logró exenciones para las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, la liberación de algunos activos congelados y la puesta en marcha de un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán.

El analista de UBS Giovanni Staunovo afirmó que Irán ha reanudado las exportaciones de su petróleo, que se vieron suspendidas más temprano en el mes debido al bloqueo naval estadounidense. "La 'liberación' de esos barriles supone un suministro adicional para el mercado", añadió.

Más de 25 millones de barriles de crudo iraní han atravesado la línea de bloqueo virtual desde el pasado lunes, según declaró el domingo el director de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán a la televisión estatal.

Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak han ofrecido más petróleo a sus clientes durante la última semana.