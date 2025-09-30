Petróleo abre con caídas; plan de la OPEP+ se suma a expectativas de excedente de oferta

Los precios del petróleo caían este martes a la espera de otro aumento previsto de la producción por parte de la OPEP+ y de que la reanudación de las exportaciones de petróleo desde la región iraquí del Kurdistán a través de Turquía refuercen las expectativas del mercado de un excedente de oferta.

Los futuros del Brent para entrega en noviembre, que vencen el martes, cedían 53 centavos, o un 0.8%, hasta los 67.44 dólares el barril, a las 4:26 a.m. hora de la CDMX. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaba 62 centavos, o un 1%, a 62.83 dólares.

Los descensos ampliaban las caídas del lunes, cuando tanto el Brent como el WTI declinaron más de un 3%, sus mayores descensos diarios desde el 1 de agosto.

La presión vendedora se intensificó cuando fuentes de la OPEP+ insinuaron un nuevo aumento de la producción, después de que los precios bajaron tras la reanudación de las exportaciones de crudo de la región iraquí del Kurdistán a través de Turquía, según Tamas Varga, analista de PVM.

Es probable que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, conocidos en conjunto como OPEP+, aprueben el domingo otro incremento del bombeo petrolero de al menos 137,000 barriles por día (bpd), dijeron tres fuentes conocedoras de las conversaciones.

"Aunque (la OPEP+) está por debajo de su cuota de todos modos, al mercado sigue sin gustarle que entre más petróleo", dijo Ed Meir, analista de Marex.

Por otra parte, el crudo empezó a fluir el sábado por un oleoducto desde la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, hasta Turquía, por primera vez en dos años y medio, tras un acuerdo provisional que desbloqueó la situación, según informó el Ministerio de Petróleo iraquí.

El mercado ha mantenido la cautela en las últimas semanas, equilibrando los riesgos de suministro, derivados sobre todo de los ataques con drones de Ucrania a las refinerías rusas, con las expectativas de exceso de oferta y debilidad de la demanda.