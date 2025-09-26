Peso mexicano avanza contra el dólar tras datos de inflación PCE en Estados Unidos

El peso mexicano avanza frente al dólar en la jornada de cierre de semana. La divisa local recupera terreno por un debilitamiento del billete verde, tras la publicación de unos datos de la inflación en Estados Unidos que estuvieron en línea con lo esperado por los analistas.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.3725 unidades por dólar. Comparado con un cierre oficial de 18.5052 unidades ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una recuperación de 13.27 centavos, equivalentes a 0.72 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.5136 unidades y un nivel mínimo de 18.3687. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, descendía 0.27% a 98.19 unidades.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE, por su sigla en inglés), indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, aumentó 0.3% en agosto, en línea con lo esperado, y 2.7% interanual. Las cifras mantienen la apuesta por dos recortes más a la tasa este año.

De acuerdo con la herramienta Fed Watch de CME, que sigue los futuros de la tasa federal de fondeo, para octubre, el mercado espera con 85.5% de probabilidad un recorte de 25 puntos base. La probabilidad de otro ajuste de tasa en noviembre se ubica es de 67.3 por ciento.

"Las cifras (de inflación PCE) fueron suficientes para mantener al dólar bajo presión, ya que los inversionistas consideraron que no existen motivos para que la Fed abandone su trayectoria de ajuste de tasa gradual", dijo Felipe Barragán, estratega de investigación de Pepperstone.

El peso recupera terreno después de que ayer el dólar cobró fuerza ante señales de fortaleza desde la economía estadounidense y tras confirmarse un nuevo recorte de 25 puntos base a la tasa de interés del Banco de México, que redujo el atractivo de los activos de deuda local.