Peso y Bolsa de Argentina se disparan tras apoyo de EU

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el peso argentino vieron un notable aumento el lunes después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijera que su país está dispuesto a hacer lo que sea necesario, para contribuir a la estabilización financiera de Argentina.

El peso argentino experimentó una apreciación de 4.37% frente al dólar, lo que representó una ganancia de 64.49 pesos, ubicándose en 1,410.26 unidades. Esta recuperación ocurre después de que fuertes presiones llevaron la moneda a niveles de 1,476 pesos por dólar, lo que obligó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a intervenir mediante la venta de dólares.

El viernes, el BCRA realizó la décima mayor venta de dólares en su historia, lo que refleja la magnitud de la intervención para estabilizar la moneda.

Scott Bessent dijo en su cuenta en la red social X que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" para apoyar a Argentina. Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

Las declaraciones de Bessent llegan un día antes de que el presidente de Argentina, Javier Milei, se reúna con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Nueva York, luego de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, el Gobierno de Javier Mileí, anunció la eliminación de impuestos a la exportación de todos los granos hasta finales de octubre, con la idea de lograr una mayor oferta de dólares en momentos de una fuerte tensión cambiaria previo a elecciones de medio término.

Acciones y bonos al alza

El índice accionario S&P Merval ganó 7.55%, a 1,811,038.73 puntos, cortando cuatro sesiones a la baja.

Las ganancias estuvieron encabezadas por la empresa de transporte de energía eléctrica Transener (21.22%), seguida por Transportadora de Gas del Norte (20.26%) y por Sociedad Comercial del Plata (20%).

Por otro lado, los cuatro bancos que cotizan en Wall Street, Grupo Supervielle, Grupo Financiero Galicia, BBVA Argentina y Banco Macro, subieron entre 20 y 24 por ciento.

"Los activos argentinos necesitaban urgentemente un freno, y acaban de recibirlo", dijo Alejo Czerwonko, director de Inversiones para Mercados Emergentes en las Américas de UBS. "La intervención de Bessent tiene un peso enorme en esta delicada coyuntura. Brinda a la administración Milei una oportunidad crucial para reorientarse antes de las elecciones intermedias de octubre".

Además, los bonos soberanos en dólares, que arrastraban pérdidas este mes de entre el 21 y el 29%, subieron este lunes entre 16.4 y 23.3 por ciento. (Con información de Agencias)