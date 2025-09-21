Peso se apreció frente al dólar; su segunda semana

El peso cerró la semana con una apreciación frente al dólar, impulsado por el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que decidió recortar la tasa de interés en 25 puntos base, en línea con las expectativas del mercado.

Sin embargo, en la segunda mitad de la semana se observó una corrección al alza del dólar, recortando las ganancias del peso.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el peso cerró el viernes en 18.3878 unidades por dólar, una depreciación de apenas 0.04% o 0.73 centavos. Con dicho resultado, la divisa nacional acumuló su segunda jornada con pérdidas.

En su comparación semanal, la moneda mexicana se apreció 0.33% y suma dos semanas al hilo ganando terreno frente al billete verde.

En lo que va del 2025, la divisa se aprecia 11.95 por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al billete verde con una canasta de seis monedas, cerró la semana con un ligero avance de 0.09% a 97.64 puntos.

En la canasta amplia de principales cruces las divisas más apreciadas en la semana fueron el peso colombiano con 0.83%, el real brasileño con 0.56%, el dólar canadiense con 0.43%, la corona checa con 0.30%, el rand sudafricano con 0.27% y el florín húngaro con 0.26 por ciento.

Las divisas más depreciadas en la semana fueron el dólar neozelandés con 1.62%, el peso argentino con 1.44%, la rupia de Indonesia con 1.38%, la corona sueca con 1.02%, la corona noruega con 0.84% y el dólar australiano con 0.84 por ciento.

“La apreciación del peso se concentró en las sesiones previas al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, que el miércoles 17 decidió recortar la tasa de interés en 25 puntos base, en línea con las expectativas del mercado”, resaltó Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base.

“A pesar de que ahora la Reserva Federal considera que podrían recortar la tasa de interés por un total de 50 puntos base antes de que termine el año, esto ya estaba descontado por el mercado”, explicó.

Además, la experta advirtió que en septiembre el dólar tiende a fortalecerse frente a sus principales cruces y el peso mexicano tiende a depreciarse, por lo que no se puede descartar que el tipo de cambio siga presionado al alza.

“Los inversionistas siguen descontando un escenario de más recortes moderados en la tasa de interés de Estados Unidos, con un crecimiento económico suave y una inflación bajo control. No obstante, con un mercado sobrecomprado, no se descarta un ajuste puntual o una corrección de corto plazo”, aseguró Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Bursátil en CiBanco.

Apuestas a favor del peso siguen al alza

Las posiciones especulativas netas largas o a favor del peso mexicano mantienen su racha ganadora por cuarta semana consecutiva en el Mercado de Futuros de Chicago (CME por sus siglas en inglés).

Durante la semana, las posiciones netas especulativas sobre el peso mexicano aumentaron a 78,000 contratos, frente a los 73,700 de la semana anterior, un aumento de 5.8% o 3,400.

Además, las apuestas a favor del peso suman cuatro semanas con incrementos, con un alza acumulada de 20.93% o 13,500 contratos.

“Este incremento debe analizarse en un contexto en el que confluyen tanto factores externos como internos. Por el lado internacional, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de recortar su tasa de referencia en 25 puntos básicos cumplió con el guion ampliamente anticipado por los mercados”, aseguró Felipe Mendoza, analista de Mercados Financieros en ATFX LATAM.