Oro supera los 4,100 dólares por expectativas sobre tasas de la Fed y tensión EU-China

El precio del oro alcanzó este martes un máximo histórico por encima de los 4,100 dólares, impulsado por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés este mes y por la demanda de refugio ante las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

El oro al contado subía un 0.6%, a 4,132.89 dólares por onza, tras tocar un máximo histórico de 4,179.48 dólares más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 0.4%, a 4,149.20 dólares.

En lo que va de año, el oro se ha revalorizado 57% y el lunes superó por primera vez la barrera de los 4,100 dólares, impulsado por la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de bajadas de tasas, las fuertes compras de los bancos centrales y la afluencia de fondos cotizados.

"La renovada preocupación por una guerra comercial mundial impulsó al oro por encima del nivel psicológico de los 4,100 dólares", dijo Han Tan, de Nemo.money. "El siguiente tramo al alza hacia el territorio de los 4,500 dólares podría requerir sorpresas expansivas fuera de la reunión del FOMC (Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed) de este mes".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue teniendo en su agenda una reunión con su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur a fines de octubre, dijo el lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Mientras se intensifican las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos naciones comenzarán a cobrar tasas portuarias a las empresas de transporte marítimo que mueven de todo, desde juguetes navideños hasta petróleo.

Los analistas de Bank of America y Société Générale esperan que el oro alcance los 5,000 dólares la onza en 2026.

La plata al contado caía un 2.5%, a 51.01 dólares, tras tocar un máximo histórico de 53.6 dólares, impulsada por los mismos factores que apoyan al oro y la rigidez del mercado al contado. El platino mejoraba un 06%, a 1,655.6 dólares, y el paladio sumaba un 1.3%, a 1,493.52 dólares.