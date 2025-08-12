Oro sube tras dato de inflación en EU que respalda baja de tasas

Los precios del oro subieron el martes, después que un dato de inflación en Estados Unidos respaldó las expectativas de un recorte de tasas de parte de la Reserva federal.

El oro al contado subió 0.2% a 3,349.60 dólares la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos cayeron 0.1% a 3,399.70 dólares la onza.

El dólar bajó, haciendo al lingote más barato para inversionistas que poseen otras divisas.

El índice de precios al consumo subió 2.7% en julio con respecto al año anterior, informó el Departamento del Trabajo en su informe mensual, al mismo ritmo que en junio y un poco por debajo del 2.8% que esperaban economistas. Los futuros de los fondos de la Fed siguieron apostando por recortes de tasas en septiembre y diciembre.

"Las cifras de inflación parecen mixtas, pero respaldan los recortes de tasas", afirmó Bob Haberkorn, estratega de mercado de RJO Futures. "Los operadores se mantienen cautelosos, pues estamos en un momento crítico y estamos a la espera de nuevos indicadores económicos".

El lingote cedió 1.6% el lunes, a un mínimo de más de una semana, y los futuros perdieron más de 2% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en las redes sociales que no impondrá aranceles a los lingotes importados.

Un informe que indicó que Washington había impuesto aranceles a las importaciones de lingotes de 1 kilo envió los futuros del oro estadounidense a máximos históricos el viernes.

En otros metales preciosos, la plata al contado subió 0.9%, a 37.95 dólares la onza; el platino ganó 0.6% a 1,335.39 dólares; y el paladio cayó 0.2%, a 1,132.22 dólares.

Cobre toca pico en dos semanas

Los precios del cobre subieron el martes a un máximo en dos semanas, ya que el alivio dominó el ambiente después de que Estados Unidos y China extendieran su tregua arancelaria, mientras que el optimismo fue impulsado por un dólar más bajo tras la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres subió 1.3% a 9,858 dólares la tonelada métrica tras tocar los 9,864 dólares más temprano en la rueda, un pico desde el 25 de julio.

La prórroga de 90 días de la tregua arancelaria entre dos de las mayores economías del mundo ha aliviado las preocupaciones sobre las fricciones comerciales y se espera que apoye la demanda antes del aumento estacional de otoño de las importaciones de bienes como la electrónica.

Una subida moderada de los precios al consumo en Estados Unidos reforzó las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés el mes que viene, lo que debilitará la divisa estadounidense y podría impulsar la demanda de metales cotizados en dólares.

El mercado espera que una serie de datos que se publicarán esta semana sobre préstamos, precios de la vivienda, inversión y producción industrial den pistas sobre las perspectivas de la demanda de metales industriales en China.