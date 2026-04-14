Cobre toca pico de 6 semanas; estaño lidera alzas de metales básicos

Los ⁠precios del cobre alcanzaron este martes su nivel más alto en ⁠seis semanas, impulsados por el optimismo sobre la posibilidad de que se reanuden las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y por la debilidad ⁠del dólar.

El contrato de referencia ⁠del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzaba un 0.8%, a 13,161 dólares por tonelada, a las 09:45 GMT, tras haber tocado su nivel más alto desde el 3 de marzo, a 13,210.5 dólares.

Los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán podrían regresar a Islamabad a finales de esta semana, según informaron cinco fuentes a Reuters.

"El optimismo sobre la posibilidad de que Estados Unidos e Irán reanuden las conversaciones de paz está ayudando a revertir parte de la presión a la que se han visto sometidos recientemente los metales debido a los temores de un aumento de los costos energéticos y un crecimiento económico más débil", afirmó Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING.

"Dicho esto, el mercado sigue estando muy condicionado por los titulares. Cualquier escalada del conflicto, nuevos picos en los precios de la energía o señales de una menor demanda podrían minar rápidamente la confianza", agregó.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró con un alza del ⁠2.1%, a los 101,190 yuanes (14,844,43 dólares) por tonelada.

⁠También contribuía a los precios ⁠un índice dólar más débil, que cotizaba en torno a su nivel más bajo desde ⁠el 2 de marzo, lo que hace que las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense resulten más baratas para los compradores que utilizan otras monedas.

En otros metales básicos, el níquel en la LME subía un 1.1%, a 17,890 dólares por tonelada, tras tocar su máximo desde el 27 de febrero, a 17, 950 dólares; el aluminio caía un 1.1%, a 3,567 dólares; el zinc avanzaba un 0.3%, a 3,326 dólares; ⁠el plomo mejoraba un 0.4%, a 1,929 dólares; y el estaño se disparaba un 2.6%, a 49,500 dólares.