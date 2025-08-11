El oro cae más de 1% mientras los mercados esperan claridad sobre aranceles a los lingotes

Los precios del oro caían más de un 1% este lunes, mientras los inversores esperan noticias de la Casa Blanca sobre posibles aranceles a los lingotes, así como nuevo datos de inflación en Estados Unidos que proporcionarán orientación sobre la senda de tasas de interés de la Reserva Federal.

A las 4:20 a.m. hora de la CDMX, el oro al contado bajaba un 1.1%, a 3,362.14 dólares la onza, tras tocar el viernes los 3,408.06 dólares, su nivel más alto desde el 23 de julio.

Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre restaban un 2.1%, a 3,418.4 dólares, tras tocar un máximo histórico de 3,534.1 dólares el viernes, después de conocerse que Washington impuso aranceles a las importaciones de lingotes de 1 kilo.

La Casa Blanca afirmó el viernes que emitirá un decreto aclarando su postura sobre los aranceles.

"El oro al contado está cayendo, junto con los futuros, a medida que los mercados se recuperan de la conmoción inicial provocada por los aranceles estadounidenses, que podrían sumir los flujos de lingotes en el caos", dijo Han Tan, de Nemo.Money.

La atención del mercado también se centra en los datos de precios al consumo de Estados Unidos del martes, en los que se espera que los aranceles impulsen la inflación subyacente un 0.3%, elevando la tasa anual al 3%, muy por encima del objetivo del 2% de la Fed.

Un reciente informe laboral estadounidense más flojo de lo esperado llevó a los mercados a valorar en casi un 90% la posibilidad de un recorte de tasas en septiembre y al menos una reducción más a fines de año. Las bajadas de tipos suelen beneficiar al lingote, que no devenga intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado perdía 1%, a 37.93 dólares la onza; el platino restaba 1.1%, a 1,317.5 dólares; y el paladio ganaba 0.3%, a 1,129.63 dólares.