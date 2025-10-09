Oro bajó de 4,000 dólares la onza y la plata supera los 50 dólares

El precio del oro cayó más de 1% el jueves, cotizando por debajo del umbral de 4,000 dólares por onza -que había superado por primera vez en la sesión anterior- debido a la subida del dólar y la toma de ganancias de los inversionistas tras el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás.

La plata, impulsada por el mercado del oro, la fuerte demanda de inversión y el persistente déficit de oferta, superó por primera vez los 50 dólares por onza. El oro al contado cayó 2%, a 3,959.48 dólares por onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cayeron 1.6% a 4,006.40 dólares.

El índice dólar subió 0.5% y rondaba máximos de dos meses, lo que encarecía el lingote, que cotiza en dólares, para los compradores extranjeros.

Israel y Hamás firmaron el jueves un acuerdo de alto al fuego, la primera fase de la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

El lingote superó los 4,000 dólares por onza por primera vez el miércoles, alcanzando un máximo histórico de 4,059.05 dólares.

El oro, que no rinde intereses y tradicionalmente es considerado una cobertura contra la incertidumbre geopolítica y económica, ha ganado cerca de 52% en lo que va del presente año.

Los bancos centrales de varios países han comprado grandes cantidades de oro físico para dejar de depender del dólar en sus reservas.

Su repunte se ha visto impulsado por las tensiones geopolíticas, las fuertes compras de los bancos centrales, el aumento de las entradas en los ETF, las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos y las incertidumbres económicas relacionadas con los aranceles.

Las minutas de la reunión de septiembre del banco central estadounidense, publicadas el miércoles, mostraron que los funcionarios de la Fed estaban de acuerdo en que los riesgos para el mercado laboral estadounidense eran lo suficientemente altos como para justificar un recorte de las tasas, pero seguían siendo cautelosos en medio de una inflación obstinada.

Los operadores prevén un recorte de 25 puntos básicos en la tasa en octubre y otro en diciembre, con 95% y 80% de probabilidades, respectivamente.

La plata subió 1.3%, a 49.49 dólares la onza. El precio del metal ha subido más de 70% este año, impulsado por las mismas fuerzas macroeconómicas que han impulsado la subida del oro y por la escasa oferta en el mercado al contado. El platino bajó 1.7% a 1,635.25 dólares y el paladio bajó 1.2% a 1,431.58 dólares.