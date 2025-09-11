Oracle se toma un respiro tras su récord impulsado por IA

Las acciones de Oracle retrocedieron el jueves después de un aumento récord impulsado por la inteligencia artificial en la sesión anterior que colocó a la compañía más cerca de la marca del billón de dólares y al cofundador Larry Ellison a poca distancia del título de la persona más rica del mundo.

El notable ascenso del fabricante de software empresarial, impulsado por una ola de acuerdos multimillonarios en la nube, pone de relieve la lucha por el poder de cómputo por parte de empresas que están invirtiendo miles de millones de dólares para convertirse en líderes en la carrera de la inteligencia artificial.

Las acciones de Oracle cayeron 6.26% tras haber subido hasta 35.9% el miércoles.

La valoración de mercado de la compañía alcanzó un récord de 933,000 millones de dólares al cierre del miércoles, pero este jueves cayó a 864,720 millones.

El patrimonio neto de Larry Ellison rondaba los 354,535 millones de dólares, impulsado en gran medida por su participación del 41% en Oracle, en comparación con la fortuna de 441,200 millones de dólares del director ejecutivo de Tesla Elon Musk, que encabeza el ranking de riqueza mundial de Forbes.

"Hay un poco de agotamiento del comprador. Creo que es probable que resurja el grupo de los que compran en las caídas", dijo Dennis Dick, estratega jefe de Stock Trader Network. "La orientación fue tan increíble que me resulta difícil pensar que esta historia ha terminado".

Oracle dijo el martes que su cartera de pedidos está en camino de alcanzar el medio billón de dólares en los próximos meses.

Según analistas de Zacks, las empresas tecnológicas han seguido causando furor en los últimos años, y el grupo de las Siete Magníficas ha impulsado significativamente el mercado al alza gracias al auge de la inteligencia artificial.

Pero fuera de dicho grupo, un gigante tecnológico muy conocido, Oracle, también se ha mostrado especialmente fuerte, con una subida del 93% en el último año y superando ampliamente al grupo.

Las acciones de Oracle casi duplicaron su valor este año, lo que las convierte en unas de las de mejor desempeño del índice S&P 500. También tienen un rendimiento superior a las siete tecnológicas más grandes del mercado.