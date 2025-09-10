Oracle gana 293,000 mdd en valor de mercado en el Nasdaq

Las acciones de Oracle subieron 35.98% este miércoles en el Nasdaq, con lo cual ganó 293,000 millones de dólares en valor de capitalización bursátil.

En las primeras horas de operaciones sus papeles llegaron a subir más de 42% a un máximo de casi 346 dólares por título, marcando un máximo histórico y su mejor día en Bolsa desde 1992.

Con dicha subida Larry Ellison, cofundador y ex director ejecutivo de Oracle, rebasó momentáneamente a Elon Musk como el hombre más rico del mundo; sin embargo, al cierre del mercado y con las acciones subiendo casi 36% se quedó a 1,000 millones de dólares del dueño de Tesla.

Al cierre de la sesión bursátil del martes 9 de septiembre, la empresa registraba una capitalización de mercado de 678,000 millones de dólares, cifra que aumentó hasta 930,000 millones este miércoles.

La propia empresa tecnológica estimó que los ingresos de Oracle Cloud crecerán 77% durante el actual año fiscal, para llegar a 18,000 millones de dólares, según se lee en su reporte trimestral.

Dicho crecimiento se verá impulsado por contratos con empresas como OpenAI, xAI y Meta, entre otras, lo cual refleja el fortalecimiento de Oracle en el sector de infraestructura en la nube.

Jorge Gordillo, director de Análisis en CiBanco, explicó que Oracle anunció que su cartera de contratos en la división de servicios en la nube (Oracle Cloud) se aproxima a los 500,000 millones de dólares.

Con la ganancia del miércoles en Wall Street, Oracle se acerca al selecto grupo del billón de dólares, donde sólo hay 11 empresas.

Larry Ellison, ex director ejecutivo de Oracle, vio crecer su fortuna en 89,000 millones de dólares, llegando a 383,000 millones, tan solo a 1,000 millones del hombre más rico del mundo, Elon Musk, que al cierre de la jornada bursátil del 10 de septiembre, tiene 384,000 millones de dólares, según la lista de multimillonarios de Bloomberg.

Supera expectativas

El acuerdo entre Oracle y Open AI es uno de los contratos de nube más grandes hasta ahora, lo que refleja cómo el gasto en centros de datos de IA está alcanzando nuevos máximos a pesar de la creciente preocupación por una posible burbuja.

"Firmamos contratos multimillonarios con tres clientes diferentes en el primer trimestre", dijo Safra Catz, directora ejecutiva de Oracle, en una conferencia con analistas. "En los próximos meses, esperamos captar varios clientes adicionales multimillonarios, y es probable que (las obligaciones de rendimiento restantes) superen el medio billón de dólares".

El contrato con Open AI, que comienza en 2027, podría asegurar más ingresos para Oracle, a medida que se conecten más centros de datos.

La compañía anunció el martes por la noche ingresos en el trimestre finalizado el 31 de agosto de 14,900 millones de dólares, frente a los 13,310 millones del año anterior y los 15,000 millones que proyectaban los analistas.

La compañía también decretó un dividendo trimestral de 0.50 dólares por acción, que será pagado el 23 de octubre a los accionistas registrados 9 de ese mes.

Las acciones de Oracle han subido 45% en lo que va del año, superando al grupo de las Siete Magníficas y al S&P 500, con los inversionistas apostando fuerte por las empresas de la nube impulsadas por la IA.

En máximos

Los índices bursátiles estadounidenses tuvieron resultados mixtos, ya que el S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos, pero redujeron sus ganancias después de que una lectura de los precios mayoristas disminuyera inesperadamente.

El Nasdaq Composite subió 0.03%, a 21,886.06 puntos. El S&P 500 subió 0.30%, a 6,532.05 enteros.

El Dow Jones, por su parte, tuvo una baja de 0.48%, a 45,490.92 unidades. (Con información de agencias)