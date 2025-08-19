Nvidia alista lanzamiento de productos para el mercado de China

Nvidia Corporation, el gigante mundial de origen estadounidense que fabrica componentes electrónicos, está evaluando el lanzamiento de varios productos, incluyendo un nuevo chip de inteligencia artificial para el mercado de China, reportó la cadena de televisión estadounidense CNBC.

El nuevo producto, llamado provisionalmente B30A, probablemente esté basado en la arquitectura de chip Blackwell de Nvidia y la entrega de unidades de muestra a clientes chinos para pruebas podrían realizarse el próximo mes.

"Evaluamos diversos productos para nuestra hoja de ruta, de modo que podamos estar preparados para competir en la medida en que los gobiernos lo permitan", dijo la compañía a CNBC en un comunicado. "Todo lo que ofrecemos cuenta con la plena aprobación de las autoridades competentes y está diseñado exclusivamente para un uso comercial beneficioso".

A principios de este mes, Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD) acordaron darle al gobierno de Estados Unidos 15% de las ventas que realice en el mercado de China, a cambio de obtener licencias para reanudar la venta de chips en el gigante asiático.

Las acciones de Nvidia en el mercado bursátil de Estados Unidos caían 2.05% en la jornada del martes al cotizar en 178.29 dólares.