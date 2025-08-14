Acciones de Nvidia y AMD podrían beneficiarse por licencias

Analistas de Wedbush dijeron que las acciones de empresas del sector tecnológico como Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD) podrían verse beneficiadas en los próximos 12 a 18 meses por el acuerdo que alcanzaron con el gobierno de los Estados Unidos para obtener licencias de exportación de semiconductores.

Los analistas de esa institución estimaron que el acuerdo, que otorga licencias de exportación para el chip H20 de Nvidia y el chip MI308 de AMD representa otra señal alcista para las acciones tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial.

"Hay un chip en el mundo que impulsa la revolución de la IA, y es Nvidia", dijeron los analistas de Wedbush, en un reporte. "Habrá billones de dólares en juego y, actualmente, es muy probable que vayan a parar a las grandes tecnológicas estadounidenses".

Los expertos de Wedbush agregaron que, si la administración Trump hubiera bloqueado la venta del chip H20 de Nvidia, habría entregado a Huawei 15 millones de dólares anuales lo que habría creado una "importante ventaja competitiva para Pekín y una herida autoinfligida por el gobierno estadounidense".

A principios de esta semana, Nvidia y AMD aceptaron ceder al gobierno de Estados Unidos el 15% de sus ingresos por las ventas de chips que realicen en China para obtener las licencias de exportación.

Las acciones de Nvidia subieron 0.26% en la jornada del jueves al cerrar en 182 dólares, y las de AMD bajaron 1.84% al operar en 181 dólares.