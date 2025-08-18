Morgan Stanley estima buenas perspectivas para Nvidia

Nvidia Corporation, el gigante estadounidense que fabrica componentes electrónicos, tiene perspectivas favorables para la demanda de sus productos en los próximos 12 meses, dijeron analistas de Morgan Stanley.

Los analistas del banco estadounidense elevaron su pronóstico de ganancias por acción de Nvidia para el año fiscal 2027 a 4% debido a que la demanda de los hiperescaladores, que operan servicios masivos de computación en la nube, se mantiene sólida. "El panorama a 12 meses en cuanto a demanda, oferta y perspectivas competitivas sigue siendo muy favorable", dijo Morgan Stanley, en un reporte.

En cuanto a la oferta, Nvidia está progresando en el ensamblaje de racks para servidores, así como en la expansión de la capacidad de pruebas finales en su cadena de suministro de chips Blackwell.

"Las expectativas han aumentado antes de los resultados de Nvidia, y creemos que con razón", dijo Morgan Stanley. "Esperamos un trimestre y unas perspectivas sólidas, pero somos algo mesurados con respecto al trimestre actual; nuestro optimismo se centra en lo que nos espera".

Nvidia presentará sus resultados del segundo trimestre fiscal el 27 de agosto de este año. Las acciones de Nvidia en el mercado bursátil de Estados Unidos subían 0.45% en la jornada del lunes al cotizar en 181.27 dólares.