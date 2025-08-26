Nissan cae en Bolsa tras desinversión de Mercedes-Benz

Las acciones de la armadora japonesa Nissan Motor, cayeron 6.25% el martes en la Bolsa de Tokio, a 340.3 yenes cada una, luego de que se concretó la venta de una participación que tenía el fondo de pensiones de Mercedes-Benz.

El fondo de pensiones de Mercedes-Benz vendió su participación de 3.8% en Nissan en una transacción valuada en 47,830 millones de yenes (324.65 millones de dólares).

Nissan ha sufrido afectaciones por los aranceles, así como por su plan de reestructuración y los menores volúmenes de ventas, lo cual ha provocado una caída del precio de sus acciones de alrededor de 30% en lo que va de 2025.

La venta de acciones se produce después de que Nissan acordara a principios de este año con su socio desde hace mucho tiempo y principal accionista, Renault, modificar su acuerdo de colaboración para permitir reducir la participación accionarial requerida del 15 al 10 por ciento.

Según publicó Investing Nissan emprende un plan de reestructuración bajo el nuevo CEO Ivan Espinosa, para reducir gastos, capacidad de producción y enfocarse en recuperar la rentabilidad.

La demanda superó el número de acciones puestas a la venta. A los diez principales inversionistas de la operación se les asignó 70 % de las acciones vendidas.

El lunes, un portavoz de Mercedes dijo que la participación en Nissan no tenía importancia estratégica y describió la venta como una limpieza de su cartera.

La automotriz japonesa registró grandes pérdidas en el trimestre de junio, con los elevados aranceles comerciales de Estados Unidos a las importaciones de automóviles. (Con información de agencias)