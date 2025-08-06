NEXT ve oportunidades ante incertidumbre

Tras el campanazo inicial este miércoles, que da la bienvenida al Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, Fibra NEXT, la empresa creada por Fibra Uno (FUNO) a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los directivos declararon que a pesar del entorno de incertidumbre la emisora está bien posicionada y hay oportunidad para crecer.

Aunque en el entorno actual gobierne la incertidumbre comercial global provocada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, los directivos del Fibra consideran que México se bonificará.

“México va a ser el país más beneficiado; dentro de todas estas negociaciones y tarifas, tenemos una posición privilegiada", afirmó Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO.

En conferencia de prensa, dijo que, en particular en el caso de Fibra NEXT, “el tema de nearshoring no tiene un impacto directo, nuestros activos están primordialmente localizados en el centro del país y el 75% de ellos pertenecen al sector logístico y de almacenamiento, no dependemos del potencial de la re-localización, la manufactura ligera o las exportaciones”.

Por su parte, Jorge Pigeon Solórzano, vicepresidente de Mercados de Capital de Fibra NEXT, aseguró que hay una relación directa entre el nearshoring y los espacios de logística.

“Hay una enorme oportunidad en el entorno actual donde la demanda es de consumo interno y logística, por cada metro cuadrado de manufactura ligera que se instala en el país, se necesitan dos metros de logística, con ello el fideicomiso tiene un gran mercado para cubrir”, dijo el directivo.

En los próximos meses recibirá un portafolio de 183 propiedades industriales provenientes de FUNO, que en conjunto suman más de 6 millones de metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR).

La meta a cinco años para NEXT es alcanzar los 22 millones de metros cuadrados y convertirse en líder absoluto del segmento industrial clase A en México.

Adicional a ello, el nuevo fideicomiso inmobiliario contempla realizar adquisiciones con los 436 millones de dólares que recaudó en su reciente colocación pública.