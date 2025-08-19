Nasdaq y S&P 500 caen porque el nerviosismo afecta a las tecnológicas

Los índices Nasdaq y S&P 500 cayeron el martes presionados por los valores tecnológicos, mientras los inversionistas se preparan para lo que dirá el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la senda de las tasas de interés en una conferencia a finales de semana.

El Nasdaq Composite cayó 1.46% a 21,314.95 puntos tras una caída intradía de seis acciones de las Siete Magníficas, incluyendo NVIDIA, que bajó 3.5 por ciento. El S&P 500 cayó 0.58% a 6,411.46 unidades, y el Dow Jones se mantuvo prácticamente sin cambios en 44,922.39 puntos. Los sectores inmobiliario, de servicios públicos y de bienes de consumo básico lideraron las ganancias. El Nasdaq cayó por las pérdidas de empresas de gran capitalización como NVIDIA, Microsoft y Meta Platforms.

El evento clave de esta semana es el simposio anual de la Fed en Jackson Hole, en Wyoming, del 21 al 23 de agosto, donde los comentarios de Powell serán escrutados en busca de cualquier pista sobre las perspectivas del banco central sobre la economía y la política monetaria.

"Parece que la gente se está cubriendo un poco antes de Jackson Hole, pensando que Powell podría ser más restrictivo de lo que los mercados aprecian actualmente", dijo James Cox, socio gerente de Harris Financial Group.

Los futuros de tasas de interés apuntan a un total de dos recortes de 25 puntos básicos cada uno este año, y el primero se espera para septiembre.

Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, dijo que “algunos inversionistas están tomando ganancias en los valores tecnológicos y rotando hacia otros sectores. Este movimiento repercute en el mercado en general debido al peso de estos valores en los principales índices".

Algunos agentes en el mercado también expresaron cierta preocupación por los valores relacionados con la inteligencia artificial, después de que el presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo que se encuentran en una burbuja en una entrevista con The Verge a finales de la semana pasada.

BMV y Biva ganan

Las bolsas de valores de México sostuvieron al cierre del martes el tono positivo con el que comenzaron los intercambios, en una jornada de pocos datos a la espera de la publicación de indicadores importantes en la semana.

El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 0.25% a 58,462.79 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 0.28% a 1,171.99 enteros. Los indicadores registraron su segunda alza en cinco días, lo que los mantuvo cerca de su mejor nivel en más de dos meses.

El mercado pudo tomar en cuenta que la economía de México habría caído en julio por primera vez en cuatro meses, de acuerdo con el Indicador Oportuno de Actividad Económica. Más adelante en la semana los portafolios esperan la publicación de la revisión del desempeño de la economía local en el segundo trimestre del año y las minutas de Banco de México.