Modesto incremento de la OPEP+, dio impulso al precio del crudo

Los precios del petróleo subieron más de 1% el lunes después de que el aumento de la producción de la OPEP+ previsto para noviembre fuera más modesto de lo esperado, lo que atenuó algunas preocupaciones sobre el aumento de la oferta, aunque las perspectivas poco halagüeñas de la demanda probablemente limiten las ganancias a corto plazo.

Los futuros del crudo Brent cerraron con un alza de 94 centavos, o 1.46%, a 65.47 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos se situó en 61.69 dólares, con un alza de 81 centavos, o 1.33 por ciento. Por su parte, la mezcla mexicana de exportación ganó 91 centavos o 1.5% a 58.9 dólares el barril.

“El mercado considera que la cantidad real de petróleo que va a llegar al mercado es muy inferior a la anunciada, dado que algunos de los miembros de la OPEP+ ya están produciendo a pleno rendimiento”, afirmó Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

El domingo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, junto con Rusia y algunos productores más pequeños, anunciaron que aumentarían la producción a partir de noviembre en 137,000 barriles diarios, igualando la cifra de octubre, en medio de la persistente preocupación por un inminente exceso de oferta.

En los días previos a la reunión, algunas fuentes afirmaron que, aunque Rusia abogaba por un aumento de 137,000 barriles diarios para evitar presionar los precios, Arabia Saudita habría preferido el doble, el triple o incluso el cuádruple para recuperar rápidamente cuota de mercado.

La actualización de la producción se produce en un momento de aumento de las exportaciones venezolanas, la reanudación de los flujos de petróleo kurdo a través de Turquía y la presencia de barriles sin vender de Oriente Medio para su carga en noviembre, según afirmó el analista de PVM Oil Associates, Tamas Varga. Arabia Saudita mantuvo sin cambios el precio oficial de venta del crudo Arab Light que comercializa en Asia.

Aunque las fuentes de refinería en Asia encuestadas por Reuters esperaban un ligero aumento, esas expectativas disminuyeron cuando las preocupaciones sobre el aumento del suministro de crudo de Oriente Medio hicieron caer la prima a su nivel más bajo en 22 meses la semana pasada.

Analistas esperan que la temporada de mantenimiento de las refinerías, que comenzará pronto en Oriente Medio, contribuya a limitar los precios. La refinería de petróleo de Kirishi, una de las más grandes de Rusia, detuvo su unidad más productiva tras un ataque con drones y el posterior incendio del 4 de octubre, y se espera que su recuperación lleve un mes, según informaron el lunes dos fuentes del sector.