Menor demanda de viajes pegan a Airbnb

Las acciones de Airbnb cayeron 8.02% el jueves después de que la compañía pronosticara un crecimiento más lento en la segunda mitad del año, decepcionando a los inversionistas del sector que esperaban un repunte en la demanda de viajes después de las sólidas perspectivas de las principales empresas de viajes.

Las sombrías perspectivas para el alquiler de viviendas de vacaciones suponen un revés para el sector, que vio un repunte en la confianza del consumidor en julio y esperaba que los estadounidenses preocupados por su presupuesto volvieran a las vacaciones a pesar de los aranceles y la inflación.

United Airlines y Hilton Worldwide el mes pasado pronosticaron un repunte en las reservas y un sólido crecimiento de los ingresos en el cuarto trimestre. La semana pasada, la agencia de viajes online Booking Holdings también publicó resultados trimestrales optimistas.

"La empresa (Airbnb) considera que las tarifas tendrán un impacto en los márgenes en el tercer trimestre, ya que el impacto inicial de las tarifas en abril provocó una fuerte caída en las reservas", dijo Danni Hewson, directora de Análisis Financiero de AJ Bell.

Airbnb atribuyó su débil perspectiva de crecimiento a las difíciles comparaciones con el mismo período del año anterior, cuando las fuertes reservas en Asia y América Latina habían ayudado a las ganancias.

La compañía prevé que el crecimiento de las reservas nocturnas se modere interanualmente al comenzar el cuarto trimestre. Prevé que la tasa de ocupación implícita, o la relación entre ingresos y reservas brutas, se mantenga estable en el tercer trimestre.

En lo que va del año, las acciones de Airbnb y Expedia han caído 0.6% cada una, en comparación con un aumento del 11.4% en Booking Holdings durante el mismo período.

Airbnb tiene un múltiplo precio-beneficio a futuro más alto, de 28.41, en comparación con Booking, que cotiza a un más modesto 22.69, y Expedia, a 11.57.

Por su parte, Expedia presentó unas utilidades trimestrales de 4.24 dólares por acción, superando la estimación consensuada de Zacks de 4.14 dólares por acción. Esto se compara con las utilidades de 3.51 dólares por acción de hace un año. Estas cifras están ajustadas por partidas no recurrentes.