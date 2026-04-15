M&A en México se perfila fuerte en 2026

Algunas de las principales empresas mexicanas se preparan para posibles fusiones y adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés) en medio de la incertidumbre global y de las perspectivas de recuperación económica para 2026.

Empresas de telecomunicaciones como América Móvil y Grupo Televisa han anunciado al mercado que se mantienen atentas a oportunidades de consolidación; las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva Aerobus planean la creación de un holding, mientras que las principales fibras industriales han reactivado una guerra de ofertas, ahora por los activos de Fibra Macquarie.

“Este 2026 va a ser un año fuerte, donde el tema va a seguir siendo el mismo: adquisiciones estratégicas", dijo Carlos Hernández Goudet, socio director de Seale & Associates, una firma especializada en fusiones y adquisiciones.

Sigue la inercia

De acuerdo con el especialista, los próximos meses continuarán con la tendencia iniciada en México en 2025 de transacciones pensadas bajo expectativas de mediano y largo plazo.

El año pasado se cerraron en México cerca de 134 operaciones de fusiones y adquisisiones cuyo valor conjunto alcanzó los 16,500 millones de dólares, representando un aumento de 5% en el volumen de transacciones en comparación con 2024, así como un incremento de 52% en el valor de las operaciones, de acuerdo con cifras de la firma de consultoría y contabilidad PwC.

Ese año estuvo marcado por operaciones como la compra que realizó El Puerto de Liverpool de una participación en la cadena de tiendas departamentales estadounidense Nordstrom, así como la venta de 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo, como parte de la desinversión de Citigroup en México.

En los primeros meses de este año, Citi acordó la venta de 24% adicional de Banamex a inversionistas por 2,500 millones de dólares, a lo que se suma el acuerdo para la venta de los activos de Telefónica en México por 450 millones de dólares.

“El mercado mexicano de M&A aún no ha alcanzado su máximo potencial”, de acuerdo con PwC.

El desempeño en M&A en México este año dependerá de factores como la incertidumbre macroeconómica, en un entorno que promueve un mayor enfoque en la disciplina de valuaciones, la preservación de capital y la preferencia por activos de alto valor y modelos resilientes, también según PwC.