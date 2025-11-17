El litio se dispara después de que el presidente de Ganfeng anticipara un auge de demanda en 2026

El precio del litio en China subió el lunes después de que el presidente del principal productor chino Ganfeng Lithium Group Co pronosticó un crecimiento del 30% o incluso del 40% de la demanda por el metal de las baterías en 2026.

El contrato de carbonato de litio más negociado en la Bolsa de Futuros de Cantón subió 9% para acercarse a un límite superior de 95,200 yuanes (13,401.28 dólares) por tonelada métrica, su máximo desde junio de 2024.

El máximo se dio después de que el medio de comunicación local Cailian informó de los comentarios realizados por Li Liangbin en un discurso en una conferencia.

Li también dijo que el crecimiento de la demanda podría impulsar el precio del carbonato de litio a más de 150,000 yuanes la tonelada, o incluso hasta los 200,000 yuanes.

Los precios del carbonato de litio han subido recientemente en China, con un repunte de más del 17% este mes, ya que los inversores prevén un auge de la demanda en el sector del almacenamiento de energía.

Las preocupaciones por el suministro relacionadas con el retraso en la reapertura de la mina de litio Jianxiawo, buque insignia de CATL, en la ciudad de Yichun, provincia de Jiangxi, también están favoreciendo la subida.

Reuters había informado antes que CATL siguió recurriendo a suministros externos de mineral de litio para fabricar carbonato de litio en noviembre, ya que la mina de Jianxiawo seguía cerrada.

Las acciones de Albemarle en Estados Unidos subían 8.5%, a 124.92 dólares, su nivel más alto en más de 15 meses, mientras que los ADR de la chilena SQM ganaban 12.6 por ciento.

Los papeles de Lithium Americas y Standard Lithium avanzaban 8.3% y 10%, respectivamente.

rrg