Kushki eleva 40% ganancias en México en primer semestre 2025

Kushki, una plataforma de pagos en línea de origen ecuatoriano registró un incremento de 40% en sus ganancias en México durante el primer semestre del año, un resultado que convirtió al país en el mercado principal de la fintech.

La empresa atribuyó el crecimiento a la expansión de la empresa en industrias de retail, economía digital y servicios financieros.

"Elementos como el aumento en pagos vía SPEI, la tendencia por la disminución de pagos en efectivo y el apoyo gubernamental a los pagos digitales, nos hacen ser optimistas respecto al continuo crecimiento del ecosistema de pagos en el país", dijo Fernando López, country manager de Kushki México, en un comunicado. "Por esto, en Kushki seguiremos trabajando con las grandes empresas de México, para brindarles nuestra tecnología e infraestructura, que les permitan ofrecer experiencias de pago más rápidas, fluidas y seguras tanto en línea como en el punto de venta".