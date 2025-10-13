JP Morgan impulsa inversiones en tecnología estratégica

El repunte de los nombres de la computación cuántica continuó el lunes después de que JPMorgan Chase la anunciara como una de las áreas en las que invertiría como parte de una nueva iniciativa.

El portal de CNBC publicó el lunes que JPMorgan explicó en un comunicado que invertiría hasta 10,000 millones de dólares en empresas en cuatro áreas: cadena de suministro y fabricación avanzada, defensa y aeroespacial, tecnología energética y tecnologías de frontera y estratégicas, que incluyen la computación cuántica.

Arqit Quantum, D-Wave Quantum y Rigetti Computing cada una subió más de 20%, mientras que IONQ ganó poco más de 16% tras el anuncio. Quantum Computing subió 12.86 por ciento.

“Ha quedado dolorosamente claro que Estados Unidos se ha permitido depender demasiado de fuentes poco fiables de minerales, productos y manufacturas cruciales, todos ellos esenciales para nuestra seguridad nacional”, dijo el director ejecutivo Jamie Dimon en un comunicado.

La iniciativa es parte de un plan más amplio de 1.5 billones de dólares y una década de duración, denominado “Iniciativa de Seguridad y Resiliencia”, para financiar e invertir en industrias que JP Morgan considera críticas para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos.

Ganancias cuantiosas

Como una de las 27 subáreas específicas en las que se centrará el banco, la computación cuántica ha registrado ganancias de hasta tres dígitos durante el último mes. Rigetti y D-Wave subieron 187 y 128%, respectivamente.

Empresas tecnológicas como Google, Microsoft, y Amazon han mostrado un interés significativo en la computación cuántica basada en modelos de puertas, que potencialmente puede resolver problemas demasiado complejos para las computadoras estándar.

Las computadoras cuánticas Rigetti e IONQ son accesibles a través de Amazon Braket, un servicio de computación cuántica administrado por Amazon Web Services.

En febrero, Microsoft presentó su primer chip de computación cuántica llamado Majorana 1, y Google anunció su nuevo e innovador chip cuántico llamado Willow a finales del año pasado.