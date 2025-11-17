Inversionistas minoristas compran menos en las caídas del mercado en EU

Los inversionistas minoristas muestran signos de una confianza menguante en la capacidad del mercado bursátil estadounidense para recuperarse, y tanto los datos del mercado como las observaciones de los analistas indican una disminución de su entusiasmo por comprar en las caídas.

Los inversionistas individuales han sido un factor importante detrás del repunte del mercado este año, ayudándolo a recuperarse de las caídas e impulsándolo a una serie de máximos históricos.

Pero a medida que el mercado se ha desplomado desde principios de este mes y ha retrocedido desde sus máximos recientes, los inversionistas han mostrado una menor propensión a invertir en días de baja, según analistas.

“Claro, el mantra de 'comprar en las caídas' todavía tiene mucho apoyo en las redes sociales, pero los inversionistas están prestando más atención a cuestiones sobre valoraciones o si estamos en una burbuja de IA”, dijo James St. Aubin, director de Inversiones de Ocean Park Asset Management.

La participación de los minoristas en el mercado ha cobrado cada vez más importancia desde el brote de Covid-19 en 2020, cuando un número creciente de inversionistas en cuarentena se centraron en sus carteras.

En los últimos dos años, los analistas de mercado y los operadores también han señalado repetidamente que las compras en las caídas por parte de los inversionistas minoristas constituyen una fuente importante de resistencia cada vez que el mercado ha sufrido altibajos.

Vanda Research, en informes publicados este lunes y a finales de octubre, afirmó que su análisis de los datos de negociación sugiere que los inversionistas minoristas ya no demuestran el alto nivel de convicción que ha impulsado las grandes subidas del mercado este año, como el repunte que siguió al " berrinche arancelario " de abril.

“Esta tendencia empieza a mostrar signos de debilitamiento”, señalaron los analistas de la firma en el último informe de VandaTrack, publicado el miércoles pasado. El día anterior, según Vanda, las compras de inversionistas particulares alcanzaron su nivel más bajo desde mayo y el tercer peor registro diario de 2025.

La empresa comenzó a detectar señales de alerta temprana incluso antes de eso, dijo Viraj Patel, subdirector de Investigación de Vanda. A lo largo del verano, observó cómo los inversionistas empezaban a dirigir una mayor parte de sus compras a acciones más especulativas, desde empresas mineras de uranio y pequeñas empresas de tesorería de bitcoin hasta acciones de computo cuántico y de memes.

“La señal defensiva clave para nosotros llegó en septiembre, cuando vimos una disminución en la compra de acciones individuales en general y hacia los ETF de mercado amplio, como el SPDR S&P 500 Trust o el Invesco QQQ Trust”, dijo Patel.

A finales de la semana pasada, Vanda observó que los inversionistas comenzaron a reducir sus compras de esos fondos cotizados en Bolsa. Tradicionalmente, los ETF han funcionado como una especie de refugio para inversionistas en momentos de incertidumbre.

Otras empresas han detectado los mismos indicios de menor entusiasmo entre los inversionistas minoristas desde principios de noviembre.

