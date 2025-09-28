Índices de Wall Street suben por primera vez en 4 días

El mercado accionario estadounidense finalizó con ganancias el viernes, mientras que los inversionistas asimilaron las amenazas arancelarias y los datos de inflación al consumo en Estados Unidos.

El Dow Jones ganó 0.65% a 46,247.29 unidades, el S&P 500 aumentó 0.59% a 6,643.70 puntos y el Nasdaq Composite subió 0.44% a 22,484.07 enteros. Con este resultado los tres índices cerraron en verde luego de tres sesiones a la baja.

En su comparación semanal, el Dow Jones cayó 0.15%, mientras que el S&P 500 bajó 0.31% y el Nasdaq perdió 0.65 por ciento. Los tres referenciales frenaron dos semanas consecutivas con ganancias.

Además, los inversionistas digirieron el dato de inflación PCE, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, que aumentó en agosto, situándose en 2.7% a tasa anual, el nivel más alto registrado desde febrero.

La confianza del consumidor en septiembre también estuvo prácticamente en línea con las expectativas, con la lectura de la Universidad de Michigan ligeramente por debajo de lo esperado.

BMV y BIVA al alza

El mercado de valores mexicano finalizó con ganancias y coqueteó con niveles históricos, al tiempo que los inversionistas digirieron los datos económicos en Estados Unidos y asimilaron el reciente recorte de tasas por parte de Banco de México.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, subió 0.58%, a 62,307.07 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, ganó 0.62%, a 1,244.68 enteros. En el intradía, ambos referentes alcanzaron niveles históricos.

En los últimos cinco días, el índice de la BMV avanzó 1.81% y el de BIVA subió 1.39%, marcando su tercera semana al alza de las últimas cuatro.

Los inversionistas también asimilaron la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 100% a las importaciones de medicamentos de marca. La tasa se aplicaría a cualquier empresa farmacéutica que no esté construyendo una planta de fabricación en Estados Unidos, de acuerdo con una publicación en redes sociales.

Además, incorporaron la decisión de Banco de México de recortar la tasa de referencia en 25 puntos base a 7.50%, en una decisión dividida (4-1), en la que el subgobernador Jonathan Heath volvió a votar por mantenerla sin cambios.

"Anticipamos que la fortaleza del tipo de cambio, la debilidad en la actividad económica y la trayectoria de relajamiento esperada por parte de la Fed serán factores clave que guiarán las decisiones de política monetaria de Banxico", escribió Marcela Pereira, economista en jefe de Principal Asset Management Latinoamérica, en un reporte.