Nikkei japonés rompe la barrera de 47,000 puntos por primera vez tras la victoria de Takaichi

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió este lunes con un alza y por primera vez rompe con la barrera de los 47,000 puntos, además, se encamina a registrar su mayor alza desde el pasado abril.

El impulso proviene después de una votación del partido gobernante para que Sanae Takaichi se convierta en la próxima Primera Ministra de Japón.

El índice bursátil avanza 4.35% a nivel 47,760 unidades, al inicio de semana, su mayor alza desde 10 de abril, cuando escaló 9.13 por ciento. Es la primera vez que el indicador rebaza la marca de los 47,000 unidades.

Con dicho resultado, el Nikkei 225 anota un alza de 25.57 por ciento.

El yen japonés se deprecia

El índice japonés se disparó y el yen se depreció el lunes, luego de que Sanae Takaichi ganara la elección como líder del partido de gobierno.

Takaichi, quien podría convertirse este mes en primera ministra, ha apoyado un aumento en la inversión gubernamental para estimular a la economía japonesa, la cuarta más grande del mundo.

Hacia las 00:15 GMT en la Bolsa de Tokio, el índice Nikkei subía 4.24% a 47,710 puntos, mientras que el índice Topix, más amplio, subía 3.01% a 3,222 puntos.

Al mismo tiempo, la divisa japonesa, el yen, caía 1.27% a 149.60 por dólar.

¿Quién es Sanae Takaichi?

Takaichi, una nacionalista radical de 64 años, fue electa el sábado como líder del Partido Liberal Democrático (PLD) y deberá convertirse próximamente en la primera mujer en encabezar el gobierno japonés.

Takaichi apoya una flexibilización monetaria agresiva y gastos presupuestarios significativos.

Tal política presupuestaria expansiva tiene el potencial de impulsar la actividad económica y respaldar los mercados de acciones, pero también debilitar el yen y retrasar nuevas subidas de los tipos de interés por parte del Banco de Japón (central).

"Takaichi ha sido la candidata más vehemente en apoyar la emisión de deuda para financiar los gastos presupuestarios (...) Parece más inclinada que los demás a reactivar la economía, lo que podría estimular los rendimientos de las acciones y los bonos", comentó Taro Kimura, economista de Bloomberg Economics.

(Con información de Reuters)