Ricardo B. Salinas publicó un nuevo libro, titulado "La iluminación de Bitcoin: el final de la edad oscura del dinero fiat". La obra lleva a los lectores a un recorrido por la historia del dinero, lo que abarca su auge, sus fracasos y las fuerzas ocultas que moldean el sistema financiero actual.

En esta obra, Ricardo B. Salinas, fundador de Grupo Salinas, destapa el velo de la moneda fiat, exponiéndola como un sistema construido sobre el engaño, el fraude y la inflación sin fin.

El texto invita a los lectores a replantearse su futuro financiero al ofrecer una perspectiva sobre los orígenes entrelazados de la banca central y el financiamiento gubernamental. Al combinar reflexiones personales con verdades económicas contundentes, la obra presenta a Bitcoin como un camino viable hacia la soberanía financiera, la preservación del valor y la independencia del control monetario centralizado.

La misión detrás del libro

Con más de 6 millones de seguidores en redes sociales y su historial como empresario, Ricardo B. Salinas desmitifica el papel de Bitcoin en el mundo. Conecta los patrones históricos con la turbulencia económica actual y muestra por qué Bitcoin importa para individuos, empresas y naciones enteras.

"La iluminación de Bitcoin" está disponible en formatos de tapa dura, libro electrónico y audiolibro a partir del 4 de agosto de 2025 en ricardosalinas.com, Amazon, Porrúa, Elektra y Shopinbaz y, a partir del 25 de agosto, en librerías Gandhi.

Además, se cuenta con la versión en idioma inglés de venta en thesaifhouse.com, Amazon, Kindle, Audible y otros randes minoristas a nivel mundial.