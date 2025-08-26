Grupo SURA ganó 291 millones de dólares en el primer semestre

Grupo SURA reportó una utilidad neta atribuible a sus accionistas de 291 millones de dólares, esto es 33.5% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

A junio, sus ingresos operacionales alcanzaron 3,500 millones de dólares, 4.71% más que el mismo periodo del 2024, impulsados principalmente por el crecimiento en primas de suramericana, mayores ingresos por comisiones de SURA Asset Management y el incremento del aporte dado por Grupo Cibest.

Con esto, la utilidad operativa del semestre fue de 608 millones de dólares, un incremento del 13.1%1 y el retorno patrimonial ajustado (ROE ajustado se ubicó en 11.7% para los últimos 12 meses, reflejando una evolución positiva en la rentabilidad de los negocios.

En el reporte se menciona que, tras la finalización del proceso de escisión con Grupo Argos, los beneficios expresados al momento del anuncio de la transacción para los accionistas, la compañía y el mercado ya son visibles.

Los accionistas han visto una valoración significativa de su inversión desde el anuncio de la transacción, el 18 de diciembre de 2024. Entre esa fecha y el 31 de julio de este año, y teniendo en cuenta la inversión recibida por cada accionista en Grupo Argos como fruto del proceso, la acción ordinaria ha aumentado 65% y la preferencial 93%, situándose ambas especies entre las tres con mejor desempeño en la Bolsa colombiana en el mismo periodo de tiempo.

Tras la escisión, Grupo SURA pasó de tener alrededor de 26,000 accionistas a más de 41,000. Este crecimiento se da con la participación de un grupo diversificado de accionistas como inversionistas institucionales, personas jurídicas y accionistas individuales, tanto locales como internacionales.